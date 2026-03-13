Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde, polis ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 4 otomobil ile şüphelilerin ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

        Ekipler yaptıkları aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 23,2 gram çeşitli uyuşturucu madde, 17 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırşehir'de Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı
        Kırşehir'de Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı
        Kırşehir'de 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Kırşehir'de 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi