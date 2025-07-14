Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bir vatandaş, F.Ö.’nün otomobiliyle drift attığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit edip yakaladı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘drift atmak ve çevreyi rahatsız etmek’ suçundan F.Ö.’ye toplam 46 bin 300 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.