Kırşehir'de doğa koruma ve izleme faaliyetleri devam ediyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, doğa koruma ve izleme faaliyetlerinin farklı bölgelerde sürdüğü bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akçakent ilçesinde biyolojik çeşitlilik izleme programı kapsamında izleme ve koruma faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurum personelinin faaliyetine Akçakent Polatlı köyü muhtarı, Avcılar Atıcılar Derneği yöneticileri ve av müfettişlerinin de katıldığı aktarılan açıklamada, kontrol ve izleme çalışmaları kapsamında bu bölgede görülen bozkır kartalı, kurt, vaşak gibi hayvanlarla endemik bitki türlerinin kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, izlemeye tabi farklı hayvan ve bitkilerin korunması amacıyla koruma ve izleme çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.



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