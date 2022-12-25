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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırşehir'de cami açılışında konuştu:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırşehir'de cami açılışında konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İlmin yaşı yok, onun için bizim Kur'an kurslarımızda 4-5-6 yaşında çocuklarımız da ders alıyor, 80 yaşında bir teyzemiz, bir annemiz ders alıyor." dedi.

Erbaş, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Hacı Adem Bircan Camisi'nin açılışında, camilerin bütün unvanların bir tarafa bırakılarak, makam, mevki herhangi bir protokol gözetmeden toplanılan yerler olduğunu söyledi.

Ölünce üç kişinin amel defterinin kapanmayacağını anlatan Erbaş, "Birisi ilminden istifade edilen ilim adamları, alimler. Bıraktığı eserler, insanlığa hizmet ettiği müddetçe amel defteri kapanmaz. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Üçüncüsü sadakayı cariye yani hayır hasenat sahibi insanlar. Bu camimizin yapılmasında emeği olan insanların her birinin amel defterleri hiç kapanmayacak." diye konuştu.

Erbaş, çocukların sadece yaz Kur'an kurslarında değil, okullarından çıktıktan sonra hiç olmazsa bir akşam namazı, yatsı namazı arası hocalardan bir şeyler öğrenmek için camiye gelmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Camilerde yapılan ibadetler, alınan bilgiler ve eğitimin hepsinin de bir sadakayı cariye olduğunu dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu camimizde de hocamız, müftümüz, imamımız, başka camilerimizde olduğu gibi namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim dersi, ilmihal dersi, hadis dersi ve benzeri dersler yapıyor, sizler de katılın. Peygamber Efendimiz, beşikten mezara kadar ilim öğrenmemizi tavsiye buyuruyor. Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. İlmin yaşı yok, onun için bizim Kur'an kurslarımızda 4-5-6 yaşında çocuklarımız da ders alıyor, 80 yaşında bir teyzemiz, bir annemiz de ders alıyor. Kur'an kurslarımızda hanım kardeşlerimiz geliyorlar vaktiyle öğrenememişler, şimdi öğrensinler. Onun için camilerimizi iyi değerlendirelim. Camilerimiz boş kalmasın. Mümkün olduğunca fırsat buldukça camilerimizi şenlendirelim, ıssız bırakmayalım."

Erbaş, camilerin süsünün çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Camilerimizi çocuklarımızla, gençlerimizle süsleyelim, camilerin süsü çocuklar diyorum ya zaman zaman, çocuk sesi duyarak kılınan namaz, çocuk sesi duymadan kılınan namazdan daha faziletlidir diyorum. Niye söylüyorum bunu? Çocuklarımızı camiye gelirken ellerinden tutun, getirin, alışsınlar diye. Cenabıhak bu camimizin temelinden minaresine kadar tamamlanmasında emeği geçen herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Caminin açılışına, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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