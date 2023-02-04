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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de eğitim güvenliği tedbirleri değerlendirildi

AA

Kırşehir'de eğitim güvenliği tedbirleri değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çocukların eğitimlerini huzurlu ve güvenli ortamda sürdürmeleri konusunda hassasiyet göstererek gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

Eğitimin yılının 1. döneminde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2. döneme hazırlık çalışmaları gözden geçirilerek alınan tedbirlerle ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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