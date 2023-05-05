Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir genelinde sağlık alanında fiziki koşullarda iyileştirilmeye devam edildiğini söyledi.

Ünsal ile AK Parti Kırşehir Milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bağbaşı kampüs alanı yanındaki yeni hastane inşaat alanında incelemede bulundu.

Yeni hastane inşaat alanında gazetecilere konuşan Ünsal, mevcut hastanenin fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle 400 yataklı yeni hastanesinin inşaatının başladığını söyledi.

İnşaatına başlanan yeni hastanenin KAEÜ'ye yakın alana yapılarak, entegre hareket edileceğini, eski hastanenin de hizmetlerine devam edeceğini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Kent merkezinin yanı sıra Mucur, Akpınar, Kaman, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent ilçelerinde de yenileşme ve hastanelerimizde düzenleme çalışmalarımız devam edecek. Kırşehir genelinde sağlık alanında fiziki koşullar iyileştirilmeye devam etmektedir. AK Parti iktidarında yatırım süreci durmandan devam etmiştir. Kırşehirliler, yatırımları iktidarımız döneminde aldı ve almaya da devam ediyor. Yeni hastane mevcut hastanenin de yükünü alacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ünsal, yeni hastane alanının 104 bin 382 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 181 bin metrekare alana sahip olacağını da aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.