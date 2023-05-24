Kırşehir'de arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Akpınar ilçesinden Kaman'daki bir eğlence mekanına giden C.T. aynı yerde bulunan arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, sokakta devam eden tartışmada C.T, E.Ç'yi göğsünden bıçakladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde E.Ç'nin öldüğü belirlendi.

Kaçan şüpheli, Akpınar'da yakalandı. C.T. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.Ç'nin cenazesi Akpınar'da kılınan cenaze namazının ardından ilçede toprağa verildi.

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