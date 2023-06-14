Yabancı basın mensupları Kırşehir'i gezdi

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KIRŞEHİR (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası tanıtım etkinlikleri kapsamında yabacı basın mensupları Kırşehir'i gezdi.

Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 11 basın mensubu, Kırşehir'in yurt dışında tanıtılması amacıyla rehber eşliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini inceledi.

Kaman Kalehöyük Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezen yabancı basın mensupları, Kırşehir Müzesi, Ahi Evran Cami ve Türbesi ile Cacabey Gökbilim Medresesi'ni ziyaret etti.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, gazetecilere, gezi ile Kırşehir ve bazı illerin kültürel ve sosyal mirasının yabancı misafirlere anlatılmasının amaçlandığını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hazırladığı program ile ziyaretlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Temur, "Coğrafya olarak onlar için değişik bir coğrafya, burada en çok ilgilerini çeken yer Kaman'daki müze oradan etkilenmişler." diye konuştu.



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