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        Avrupa şampiyonu boksör Yoncagül Yılmaz Kırşehir'de davul zurnayla karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:23
        Avrupa şampiyonu boksör Yoncagül Yılmaz Kırşehir'de davul zurnayla karşılandı

        KIRŞEHİR (AA) - Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yoncagül Yılmaz, Kırşehir'de davul zurnayla karşılandı.

        Boksta 70 kilogramda altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan Yoncagül Yılmaz'ı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ile yakınları Ankara'da havalimanından alarak Kırşehir Valiliği önüne getirildi.

        Burada davul zurna ile karşılanan Yılmaz için "Evine hoş geldin şampiyon", "Kırşehir'in demir yumruklu kızı hoş geldin" yazılı pankart açıldı.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'nın çiçek takdim ettiği Yılmaz'a özellikle kentteki genç sporcular ilgi gösterdi.

        Milli sporcuyu tebrik eden Buhara, şehri gururlandırdığını, herkesi mutlu ettiğini söyledi.

        Buhara, "Yoncagül kızımız Avrupa şampiyona olarak memleketine döndü. İnşallah devamı gelir. Bir çok onun gibi değerli, başarılı çocuğumuz var, antrenörlerimizle ciddi anlamda emek veren, başka branşlarda da ilimizi, ülkemizi başarıyla ulusal ve uluslararası arenada temsil eden gençlerimiz var. Tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, ailesi ve antrenörlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yoncagül Yılmaz da kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum, İstiklal Marşı'mızı okuttum, çok gurur vericiydi. Spor salonu evimize çok yakında, arkadaşlarım gidiyordu, ben de onlarla gidip gelerek başladım bu spora. Sonra da Mehmet hocamla devam ettim. Avrupa şampiyonu oldum, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını da hedefliyorum." dedi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve okul arkadaşları, milli sporcu Yılmaz'ı tebrik etti.

        Romanya'da 21-30 Temmuz'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Milli Takım 8 madalya elde etmiş, 70 kilogramda Yoncagül Yılmaz altın madalya kazanmıştı.

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