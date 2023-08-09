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        Kırşehir uluslararası dağ bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak

        Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları Kırşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:58
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        Kırşehir uluslararası dağ bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak
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        KIRŞEHİR (AA) - Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları Kırşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen yarışma teknik toplantısında konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) tarafından Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Etap Yarışı'nın Kayseri-Nevşehir- Kırşehir şeklinde 24-27 Ağustos 2023'te düzenleneceğini söyledi.

        Dağ bisikleti yarışması ile Kırşehir'in ve Anadolu'nun güzelliklerinin tanıtılacağını aktaran Şahin, yarışlara uluslararası derecelere sahip ve farklı ülkelerden gelecek amatör, gelecek vaat eden sporcuların katılacağını anlattı.

        "Erciyesten Bozkır'a" sloganı ile Kırşehir Valiliği koordinasyonunda Cacabey Medresesi önünden yarışların başlayacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Kent Park üzerinden devam ederek Kaman Japon Bahçesi'nde sonuçlanacak maraton parkurumuz olacak. Ertesi gün ise vatandaşlarımızın rahatlıkla izleyebileceği bundan sonraki yıllara da Kırşehir'imize önemli bir dağ bisikleti parkuru kazandırdığımız Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki 4,5 kilometre uzunluğundaki zamana karşı parkurla ikinci etap gerçekleşecek. Ödül törenini ise Ahi Evran Külliyesi'nde yapacağız. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Bahattin Akyön'e ve katkı veren paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

        Yarışma Direktörü Kazım Alev ise etaplı dağ bisikleti yarışmasının Kayseri'den Kapadokya ve Ürgüp bölgelerine, sonra da Kırşehir'de, zamana karşı, noktadan noktaya, maraton, crosscountry şeklinde yapılacağını anlatarak, Türk bisiklet sporuna verilen destekten dolayı herkese teşekkür etti.

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