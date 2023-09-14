AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, huzurevi sakinleri ve sanayicilerle buluştu

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünsal, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi'ndeki yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinlerinin talep ve görüşlerini alan Ünsal, sağlıklı ve huzurlu ömür temennisinde bulundu. Mucur'daki sanayici ve iş insanlarıyla buluşan Ünsal, ekonomik gelişmeleri ve istihdam durumunu değerlendirdi.

Ünsal, huzurevi sakinlerinin sorunsuz bir hayat sürmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yaşlıların anılarını dinleyerek, öğütlerini aldıklarını vurgulayan Ünsal, "Farklı alanlarda üretim yapan sanayici ve iş insanlarımızla görüştük. Ekonomik gelişmelerle birlikte iş hacimlerinin büyümesi ve yeni istihdam olanaklarının oluşması gerektiğinden bahsettik. İş dünyamızın her bir ferdi, Kırşehir ekonomimizin de en önemli dinamikleridir. Sanayilerimiz büyüdükçe şehrimizin kalkınması, gelişmesi hızlanacak, aynı zamanda istihdam da her geçen gün artış gösterecektir. İş insanlarımızın görüşlerini de dinleme fırsatı bulduk. Sadece Mucur'un değil, Kırşehir'in ve bölgemizin kalkınması, gelişmesi için hep birlikte elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ünsal'a, AK Parti Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.