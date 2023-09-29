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        Kırşehir'de "önce yaya" görsellerini öğrenciler yeniledi

        Kırşehir'de köy ve beldelerdeki yaya geçidi çizgileri ile "önce yaya" görselleri öğrenciler tarafından boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:07
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        Kırşehir'de "önce yaya" görsellerini öğrenciler yeniledi
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        Kırşehir’de köy ve beldelerdeki yaya geçidi çizgileri ile “önce yaya” görselleri öğrenciler tarafından boyandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, öğrencilerle farkındalık çalışması yapıldı.

        2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla jandarma sorumluluk bölgesinde okulların çevresindeki “önce yaya” görseli, yaya okul geçitleri ile yatay işaretlemelerin kontrolü öğrencilerle birlikte yapıldı.

        Jandarma ile ilk ve ortaokul öğrencileri yaya geçidi çizgilerini, “önce yaya” görsellerini yeniden boyadı.

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