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        İl Başkanı Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretlerini değerlendirdi

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın kenti ziyaretlerini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:12
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        İl Başkanı Ünsal, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretlerini değerlendirdi
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ın kenti ziyaretlerini değerlendirdi.

        Ünsal, yazılı açıklamasında, Yılmaz’ın Kırşehir ziyaretinde, merkez ve ilçeler olmak üzere ana kademe çalışmalarının değerlendirildiğini belirtti.

        Partinin toplantı salonunda il, ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle ardından ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Ünsal, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi istişarelerin sürdüğünü aktardı.

        Ünsal, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Bu gurur, onur, bu şeref bizlere yeter. Göreve zor bir dönemde geldik ama yorulmadan çalışacağız. 2023 seçimlerinde teşkilatımızla beraber hamdolsun kazandık, çok şükür mahcup olmadık milletimize. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kırşehir yüksek oy ile Cumhur İttifakı'na destek verdi. AK Parti'nin hizmet anlayışını 31 Mart 2024 seçimlerinde Kırşehir belediyesine yeniden kazandıracağız. Niyetimiz ve gayretimiz var, Rabbim nasip ederse başaracağız. Hep birlikte Kırşehir’i yeniden AK belediyeciliğe kavuşturacağız. Kırşehir’de belediyecilik anlamında hizmet ve yatırımları kaldığı yerden devam ettireceğiz."

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