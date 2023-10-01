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        CHP Kırşehir İl Başkanlığına İsa Şahin seçildi

        CHP Kırşehir İl Başkanlığına İsa Şahin seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:57 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:57
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        CHP Kırşehir İl Başkanlığına İsa Şahin seçildi
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        CHP Kırşehir İl Başkanlığına İsa Şahin seçildi.

        Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Kırşehir 38. Olağan İl Kongresinin divan başkanlığını CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal yaptı.

        İsa Şahin ile Hüseyin Çakmak'ın aday olduğu kongrede, 199 delegenin 194'ü oy kullandı.

        Oyların 144'ünü alan İsa Şahin CHP Kırşehir İl Başkanı oldu. Diğer aday Çakmak ise 50 oy aldı.

        Kongrede, il yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.

        Kongrenin ardından Şahin, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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