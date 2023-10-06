Sanatçı Yücel Arzen, Ahilik ile ilgili beste yapacak AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen, Ahilik ile ilgili beste yapacağını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen, Ahilik ile ilgili beste yapacağını söyledi.

Arzen, AA muhabirine, bugünlere kadar ulaşan Ahiliğin kıymetli olduğunu söyledi.

Ahiliğin Anadolu'nun Türk ve İslam yurdu haline gelişinde önemli olduğunu vurgulayan Arzen, "Bizler dünyada ellerimizle var oluruz, ellerimizle kalırız, ellerimizle medeniyetler kurarız fakat ellerimize de teslim olmayız. Bizleri faziletli ve erdemli yapan, yüceltecek olan şeyin faziletlerimiz olduğunu biliriz. Ahilik esas itibarıyla bu irfanın adıdır." dedi.

Arzen, "Bir müzik çalışması yapacağım elbette ama 'Ben geleneğim, gelenek benim' diyerek yapacağım. 'Geçmişte benim, bugün de benim, gelecekte benim' diye yapacağım. 'Dem bu dem' diyerek yapacağım. İnşallah Ahilikle ilgili müzik yapacağım." diye konuştu.