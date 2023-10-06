Kırşehir FK, teknik direktör Ekrem Al ile anlaştı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir FK'nin başkanı Çağatay Han Torun, teknik direktör Ekrem Al ile anlaştıklarını bildirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir FK'nin başkanı Çağatay Han Torun, teknik direktör Ekrem Al ile anlaştıklarını bildirdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Sait Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Torun, Ekrem Al ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Kırşehir FK’yi bulunduğu yerden üst sıralara çıkarmak istediklerini vurgulayan Torun, takıma inandıklarını, seyir zevki yüksek, yeniden başarılar ve galibiyetler kazanan bir takım haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ekrem Al ise kendisine güvendikleri için kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Takımı başarıya taşıyacaklarını, morale ve başarıya ihtiyacı olan Kırşehir FK için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Al, takımda bazı dokunuşlar yapacaklarını vurguladı.