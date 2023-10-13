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        Kırşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:25
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        Kırşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürlüğünün Cacabey Meydanı'ndaki fidan dağıtım programına katılan İl Başkanı Seher Ünsal, kentte yıl boyu yeşillendirme faaliyeti yürütüldüğünü aktardı.

        Kırşehir'de her bir arazinin yeşillendirilmesi ve daha fazla ağaçlandırılması gerektiğini vurgulayan Ünsal, gelecek nesillere daha yeşil bir doğal yaşam alanı bırakmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

        Ünsal, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün doğayı yeşillendirme konusunda gösterdiği hassasiyetin farkındayız. İnşallah gelecek nesiller daha yeşil bir Kırşehir ile karşılaşacak." ifadesini kullandı.

        Ünsal ile birlikte AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, vatandaşlara çam, sedir, dut fidanı dağıttı.

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