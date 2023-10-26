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        Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları "Filistin'deki zulme karşı yürüyüş" etkinliği ile protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:35
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        Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları "Filistin'deki zulme karşı yürüyüş" etkinliği ile protesto edildi.

        Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde "Filistin'deki zulme karşı yürüyüş" etkinliği, Ahi Evran Mahallesi'ndeki Türk Büyükleri Parkı'nda başladı.

        Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail", "Kırşehir uyuma, Filistin'e sahip çık" sloganları attı.

        Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüş, Kırşehir Müftülüğü din görevlisi Mustafa Yayla’nın duasıyla tamamlandı.

        Yürüyüşe Kırşehir Ahi Evran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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