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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, basınla buluştu

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:41 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:42
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, basınla buluştu
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Erkan, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentin çözüm bekleyen sağlık sorunlarına müdahale edildiğini, hekim ihtiyacının giderildiğini vurgulayan Erkan, “Kırşehir’in bağlantı yollarının düzenlenmesi ve ulaşım ile ilgili taleplerin çözülmesi için çalışmamız devam ediyor. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için girişimlerimiz var. Bunların çözümü için sürekli görüşme halindeyiz. İnşallah kısa zamanda işlemleri tamamlanıp, yatırımcılara tahsis edilmeye başlanacaktır. Kırşehir’e artık yeni yatırımlar gelecek ve istihdam oluşaca.” diye konuştu.

        Kırşehir’deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas ve istişare halinde olduklarını vurgulayan Erkan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri de ellerinden geldiğince çözmeye çalıştıklarını aktardı.

        Toplantıya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Emre Demirci, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir de katıldı.

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