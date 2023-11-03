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        Kırşehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kırşehir'de FETÖ'nün "mahrem ablası" olarak 7 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:55
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        Kırşehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Kırşehir'de FETÖ'nün "mahrem ablası" olarak 7 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütte "mahrem abla" olarak görev yaptığı iddiasıyla 7 yıldır aranan R.K'yi, kent merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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