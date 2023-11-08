Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı

        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa İlmeç ve beraberindekiler Boztepe ilçesi Hatunoğlu köyünde inceleme yaptı.

        Mera ıslah ve amenajmanı çalışmaları kapsamında Hatunoğlu köyünde yapılan arazi kontrollerinde çiftçilerin yem bitkisi etkileşimleri de gözlendi.

        Üretim yapan 14 çiftçiye 4 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirilirken çalışmaları değerlendiren İlmeç, "Islah yapılan meralardaki baskıyı azaltmak ve bölgede yem bitkisi ekilişini arttırmak amacıyla uyarı ve desteklerimiz sürüyor. Bu kapsamda 500 dekarlık alana yem karışımı olarak ekilmek suretiyle 14 çiftçimize 4 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Üreticimizin verimli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İlmeç ve beraberinkiler köy muhtarı ile beraber köyde hayvansal üretim yapan işletmeleri de ziyaret ederek bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
        Esnafın dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
        Esnafın dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
        Kırşehir'de bu yıl 400 bin fidanın dikilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de bu yıl 400 bin fidanın dikilmesi hedefleniyor
        Kuma teklifini reddeden sevgilisini öldüren sanığın müebbet hapsi onandı
        Kuma teklifini reddeden sevgilisini öldüren sanığın müebbet hapsi onandı
        Kırşehir'de öğrenci ve vatandaşlar depremi simülasyon tırı ile öğreniyor
        Kırşehir'de öğrenci ve vatandaşlar depremi simülasyon tırı ile öğreniyor
        Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta İsrail menşeli ürünlere boykot
        Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta İsrail menşeli ürünlere boykot