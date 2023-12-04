Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'de "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ'de "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "Gazze’de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Hekimler Topluluğu tarafından İsrail yaklaşık 2 aydır süren saldırılarında dokunulmazlığı olan kadın, çocuk, yaşlı, sivil, hastane, sağlık çalışanı ve doktorlara yapılan saldırılara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla KAEÜ Tıp Fakültesi girişinde fotoğraf sergisi oluşturuldu.

        Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, farkındalık oluşturan çalışma için topluluk üyelerini tebrik etti.

        Hastane, okul, sağlık çalışanı, üniversite ayırt etmeden tüm Gazze'yi bombalayan ve masumları öldüren İsrail'in yapmış olduğu katliama tepkilerin gösterildiğini aktaran Karahocagil, hekim olmanın sadece insanların bedenen tedavi edilmesi olmadığını, savaşların önlenmesi için toplumsal farkındalık oluşturmanın da koruyucu sağlık hizmeti olduğunu belirtti.

        Ahi Hekimler Topluluğu Başkanı Şevket Taner de sergiye katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 39. yılında anıldı
        Bozlak ustası Muharrem Ertaş vefatının 39. yılında anıldı
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
        Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
        Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
        Halk ozanı Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
        Kaman Öğretmenevi inşaatı tamamlanacak
        Kaman Öğretmenevi inşaatı tamamlanacak
        Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
        Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek