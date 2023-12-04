KAEÜ'de "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "Gazze'de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ahi Hekimler Topluluğu tarafından "Gazze’de Doktor Olmak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Hekimler Topluluğu tarafından İsrail yaklaşık 2 aydır süren saldırılarında dokunulmazlığı olan kadın, çocuk, yaşlı, sivil, hastane, sağlık çalışanı ve doktorlara yapılan saldırılara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla KAEÜ Tıp Fakültesi girişinde fotoğraf sergisi oluşturuldu.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, farkındalık oluşturan çalışma için topluluk üyelerini tebrik etti.

Hastane, okul, sağlık çalışanı, üniversite ayırt etmeden tüm Gazze'yi bombalayan ve masumları öldüren İsrail'in yapmış olduğu katliama tepkilerin gösterildiğini aktaran Karahocagil, hekim olmanın sadece insanların bedenen tedavi edilmesi olmadığını, savaşların önlenmesi için toplumsal farkındalık oluşturmanın da koruyucu sağlık hizmeti olduğunu belirtti.

Ahi Hekimler Topluluğu Başkanı Şevket Taner de sergiye katılan ve destek verenlere teşekkür etti.