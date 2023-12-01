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        Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek

        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:38
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        Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
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        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V, Kırşehir Adliyesine getirildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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