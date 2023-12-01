Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek.
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V, Kırşehir Adliyesine getirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
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