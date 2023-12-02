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        Kaman Öğretmenevi inşaatı tamamlanacak

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kaman'da yapımı devam eden öğretmenevi inşaatının yatırım programına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:46
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        Kaman Öğretmenevi inşaatı tamamlanacak
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kaman'da yapımı devam eden öğretmenevi inşaatının yatırım programına alındığını bildirdi.

        Erkan, yazılı açıklamasında, kentte devam eden yatırımların tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

        Kırşehir'de bazı inşaatlardaki son durumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüğünü vurgulayan Erkan, "2017 yılından bu yana inşaatı devam eden 80 yataklı Kaman Öğretmenevi, il yatırım programına alınmıştır. Bu sayede en kısa zamanda tamamlanacak olan proje ile şehrimizin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Öğretmenevimizin Kaman ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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