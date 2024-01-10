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        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı

        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:39
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        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
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        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

        Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. (70) ve karısı N.D'den (68) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

        N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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