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        Kırşehir'de 7-14 yaş grubuna yönelik yaz okulları başladı

        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 7-14 yaş grubu yaz okullarında faaliyetlere başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:30
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        Kırşehir'de 7-14 yaş grubuna yönelik yaz okulları başladı
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        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 7-14 yaş grubu yaz okullarında faaliyetlere başlandı.

        Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında başlayan yaz okulunda öğrenciler, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz farklı branşlarda eğitim alıyor.

        Her iki kurumdan gelen öğretmen ve antrenörler eşliğinde, İngilizce, robotik kodlama, akıl zeka oyunları, hızlı okuma, drama, ilk yardım, tiyatro, satranç, badminton, basketbol, voleybol, futbol, müzik derslerini alan öğrenciler, kendilerini geliştirirken aynı zamanda yaz dönemini verimli geçiriyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

        Spor, sanat, bilim ve çeşitli sosyal aktiviteler sunulduğunu vurgulayan Gülşen, öğrencilerin özellikle yaz döneminde dijital dünya ve internetten uzak, arkadaş ortamının yüksek olduğu, yaşıtlarıyla birlikte eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini söyledi.

        Şahin ise öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra doğru spor yaparak zinde kaldıklarını, yaş ve vücut yapılarına göre sportif çalışmalar içinde olduklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini anlattı.

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