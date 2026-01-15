Habertürk
        Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Giriş: 15.01.2026 - 17:12 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:16
        Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Jandarma ekiplerince Mucur'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile Çiçekdağı'nda hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

