KAEÜ'nün BKYS yazılımı Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenlerine anlatıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) yazılımı hakkında Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenlerine bilgi verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, KAEÜ ile ikili işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu, KAEÜ'nün geliştirdiği proje ve sistemler hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de BKYS'nin önemi, katkıları ve faydaları hakkında bilgi vererek, eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırdığını ve akreditasyon süreçlerinin doğru yönetilmesini sağladığını ifade etti.