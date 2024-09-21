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        Kırşehir'de esnaf davul zurnayla Ahilik Haftası etkinliklerine davet edildi

        Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:32
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        Kırşehir'de esnaf davul zurnayla Ahilik Haftası etkinliklerine davet edildi
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        Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

        Atatürk, Ankara, Terme, Yeni 2. Çarşı ve tarihi Uzun Çarşı başta olmak üzere kentteki esnafa hayırlı işler dileyen heyet, 23-29 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlerine katılma çağırısı yaptı.

        Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlara Ahi helvası dağıtılarak Türk bayrağı hediye edildi.

        KESOB Başkanı Öztürk, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu haftayı coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

        Esnafa davul ve zurnayla gittiklerini, Ahi helvası ikram ettiklerini anlatan Öztürk, "Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir bayram geçireceğiz. Ahilik hepimizindir. Ahiliği dolu dolu yaşatacağız. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Ticaret İl Müdürü Güner de Ahiliğin başkenti Kırşehir'de güzel programlar hazırlandığını, esnaf ve vatandaşlarla bu geleneğin yaşatılması gerektiğini belirtti.

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