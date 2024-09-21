Kırşehir'de esnaf davul zurnayla Ahilik Haftası etkinliklerine davet edildi

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyarette bulunulan esnaf, 37. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip davul zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Atatürk, Ankara, Terme, Yeni 2. Çarşı ve tarihi Uzun Çarşı başta olmak üzere kentteki esnafa hayırlı işler dileyen heyet, 23-29 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlerine katılma çağırısı yaptı.