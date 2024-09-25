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        Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek görevine başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İskenderun Kaymakamlığından Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:33
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        Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek görevine başladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İskenderun Kaymakamlığından Kırşehir Valiliğine atanan Murat Sefa Demiryürek, görevine başladı.

        Demiryürek, Valiliğe gelişinde vali yardımcıları, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Vali Demiryürek, makamında yaptığı açıklamada, Ahiliğin başkenti, ozanlar diyarı, tarih ve kültür şehri, ilim ve irfan önderlerinin memleketi Kırşehir'e Vali olarak atanmaktan onur duyduğunu söyledi.

        Yönetimde temel yaklaşımının insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, katılıma açık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir yönetim olacağını vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, garibanlarımız, kimsesiz ve yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımızla her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardımlara, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kırşehir'in daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışacağız. İlimizi her alanda marka şehir yapma yolunda milletvekillerimiz başta olmak üzere belediyeler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, basın ve medya kuruluşları ile sürekli beraber çalışarak, Kırşehir'imizi daha aydınlık bir geleceğe birlikte hazırlayacağız."

        Vali Demiryürek, daha sonra il müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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