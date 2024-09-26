AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılmak üzere kente gelen Karaaslan, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ardından mevcut ilçe başkanları ile önceki dönem görev yapan il ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

Cacabey Meydanı'nda açılan Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda üreticilerin ürünlerini inceleyen Karaaslan, ardından Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'ni ziyaret etti.