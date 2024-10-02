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        Kırşehir esnafa 150 milyon liralık destek sağlanacak

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir esnafı için 150 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:47
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        Kırşehir esnafa 150 milyon liralık destek sağlanacak
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        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir esnafı için 150 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.

        Öztürk, yazılı açıklamasında, 37. Ahilik Haftası resmi kutlama kapanış töreninin yoğun programlarla gerçekleştiğini hatırlattı.

        Törende Kırşehir esnafının taleplerini bir kez daha ilettiklerini vurgulayan Öztürk, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde kullanılmak üzere bütçe istediğini aktardı.

        Öztürk, "Törene katılan Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan ile TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'le görüştük. Esnafımızın ihtiyaçları için destek aldığımız müjdesini paylaşıyorum. Kırşehir'e 150 milyon lira bütçe ayrıldı. Emeği geçenlere esnafımız, birliğimiz ve kooperatifimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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