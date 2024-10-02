Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle buluştu

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karahocagil, KAEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından düzenlenen "Ar-Ge Gönüllüsü" programına katıldı.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Karahocagil, öğrencilerin Ar-Ge çalışmaları kapsamında hazırlayacakları projelerin hem üniversite eğitimlerine hem de ülke adına önemli kazanım sağlayacağını vurguladı.

        Ar-Ge çalışmaları ile öğrencilerin bilim üreteceğini belirten Karahocagil, şunları kaydetti:

        "Ürettiğimiz bu bilgilerin aktarımını eğitim öğretim ile yapacağız. Daha sonra ürettiğimiz bu bilginin topluma faydasını gözeteceğiz. Çünkü üretilen ve aktarılan bilgiler topluma faydalı olmalıdır. Bu sayede yükselir ve amacımıza ulaşırız. Ar-Ge gönüllüleri olan öğrencilere çok fazla görev düşüyor. Gerçekleştireceğiniz çalışmalar hem kişisel gelişiminiz, hem üniversite başarınız hem de ülkemiz ve insanlık için çok önemli. Ürettiğiniz her bilgi insanlığın faydasına olmalı. Çünkü bizler insanlığın iyiliği, huzuru ve mutluluğu için çabalayan bir medeniyetin temsilcileriyiz."

        Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Ali Güneş de "Ahiliğin izinde mükemmele yolculuk" mottosuyla çıktıkları yolda Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerin gelecek adına görev üstlendiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından Karahocagil ve Güneş, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Taciz şikayetinde bulunan Mardinli Marilyn Monroe'ya "Beni küçük düşürdün" davası!
        Taciz şikayetinde bulunan Mardinli Marilyn Monroe'ya "Beni küçük düşürdün" davası!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Kırşehir esnafa 150 milyon liralık destek sağlanacak
        Kırşehir esnafa 150 milyon liralık destek sağlanacak
        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve leylek tedaviye alındı
        Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve leylek tedaviye alındı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nd...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nd...
        Bakan Tekin: Sınavları kaldırmıyoruz, müfredatımızı yüzde 35 oranında hafif...
        Bakan Tekin: Sınavları kaldırmıyoruz, müfredatımızı yüzde 35 oranında hafif...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti
        KAEÜ'de "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu
        KAEÜ'de "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu