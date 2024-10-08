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        Ampute Milli Futbol Takımı, testten geçti

        Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) çeşitli testlerden geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:04
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        Ampute Milli Futbol Takımı, testten geçti
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        Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde (SAUTER) çeşitli testlerden geçirildi.

        Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan ay-yıldızlı oyuncular, KAEÜ Stadı'nda bir süre önce faaliyete giren merkezde vücut, kondisyon, ağırlık ve nefes testlerine tabi tutuldu.

        SAUTER Yürütücüsü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Çağdaş Basat, merkezde bulunan tüm cihazların, sportif aktivite ile uğraşan herkesi değerlendirmek için kullanılabileceğini söyledi.

        Sağlık taraması ve ölçümlerin uzmanlar tarafından yapıldığını vurgulayan Basat, "Bu hafta Ampute Milli Futbol Takımı'nı ağırlıyoruz. İlerleyen günlerde başka milli takımları da burada ağırlayıp, ölçüm ve analizlerini yapıp, bilgilerini paylaşacağız. Milli takımdan sonra kentteki sporcuların ölçümlerini yapıp, antrenman programlarını ayarlayabiliriz. Sporcuların hareket analizlerini, kas ve güç kuvvetlerini, spor sırasındaki akciğer kapasitelerini ölçebilen bir merkez burası. Güçlenmeye yönelik fitnes alanımız da var." dedi.

        KAEÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit Tayfur da kas, boyut ve denge cihazlarında ölçüm yaptıklarını anlattı.

        Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Halil İbrahim Esen ise "Üniversite yönetimine ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle testlerin bütün illerde olmasını istiyoruz. Bazı testlerde çok zorlandık, yorulduk. Bunlar bizim kişisel gelişimimiz için iyiydi. Bazı testlerde normal antrenmanlardan daha fazla yorulduk. Turnuvaya gitmeden önce eksiklerimizi görmek çok önemli. Bu eksiklerimiz üzerinde çalışma yaparak, daha verimli şekilde gidip, kupayı alıp Türkiye'ye getirmek istiyoruz." dedi.

        Milli oyuncu Ahmet Akkaya da analizlerin tüm sporcular için gerektiğini, maksimal enerji ve kuvvet gibi ölçütleri verdiğini aktardı. Akkaya, "Biraz zorlandık, kol baskılarında zorlanınca diğerlerine enerjim kalmadı. Bu merkezimizin Ampute Milli Futbol Takımı'mıza verdiği imkandan dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

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