Kırşehir'de deprem tatbikatı yapıldı

Kırşehir'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Akpınar ilçesi yakınlarında meydana gelen temsili deprem bölgesine ekipler yönlendirildi.

AFAD Başkanlığı, tüm yerel düzey afet gruplarının planlanan 1. seviye saha destek ekip ve ekipmanlarıyla yapılan intikal planları çerçevesinde AFAD merkezi ile koordineli olarak harekete geçmesini Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezlerine duyuruldu.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Murat Sefa Demiryürek Başkanlığında valilikte toplandı.