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        Kırşehir'de yaralı saz kedisi korumaya alındı

        Kırşehir'de yaralı halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:48
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        Kırşehir'de yaralı saz kedisi korumaya alındı
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        Kırşehir'de yaralı halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı.

        Duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde yaralı halde bulunan saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.

        Yapılan kontrollerde ayaklarında kesik ve kalça çıkığı tespit edilen saz kedisi, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

        Kedinin, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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