Kırşehir'de yaralı saz kedisi korumaya alındı

Yapılan kontrollerde ayaklarında kesik ve kalça çıkığı tespit edilen saz kedisi, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde yaralı halde bulunan saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.

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