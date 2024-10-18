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        KAEÜ Tıp Fakültesinde 166 yeni öğrenci beyaz önlük giydi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:42
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        KAEÜ Tıp Fakültesinde 166 yeni öğrenci beyaz önlük giydi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre Merkezi'nde Tıp Fakültesinin yeni Akademik Yıl Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

        Tıp fakültesinde eğitim gören 166 öğrencinin aileleriyle katıldığı törende konuşan KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, bir yıldan beri dünyanın gözleri önünde hiçbir kutsal değeri tanımadan, kadın, çocuk, hasta, sağlık çalışanı, akademisyen ayrımı yapmadan katliam gerçekleştiren İsrail'i ve yandaşlarını lanetlediğini belirtti.

        Hekimlere teslim edilen canlar konusunda yapılan uygulamalarda hata yapmamak için çok çalışılması, hiçbir zaman bıkkınlık gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, sırdaş olmanın, saflığın, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun, çalışkan olmanın, empati yapmanın, din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür. Bu önlük giyildiği süre zarfında nesne olarak belki kirlenebilir ama önlüklerin temsil ettiği vicdani, ahlaki ve insani değerlerin bırakın kirlenmesine, lekelenmesine bile müsaade etmemelisiniz." ifadelerini kullandı.

        KAEÜ Tıp Fakültesini birincilikle kazanan Elif Zeynep Demir de uzun ve zorlu bir sürecin ardından doktor adayı olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

        Galeri
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        Galeri

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