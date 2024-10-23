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        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda piyasa sürülmek istenen 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45
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        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
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        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda piyasa sürülmek istenen 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplumun huzur ve refahına tehdit oluşturan yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polisin teknik ve fiziki takip sonucu batı illerinden temin ettiği silahları Kırşehir'de piyasaya sürmek isteyen şüpheli M.G, kent merkezinde yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 152 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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