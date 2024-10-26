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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki bazı yatırımların inşaatını inceledi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki önemli projelerin yatırım inşaatlarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:17
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki bazı yatırımların inşaatını inceledi
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki önemli projelerin yatırım inşaatlarına başlandığını bildirdi.

        Erkan, yazılı açıklamasında, yapımına başlanan Kırşehir'deki bazı projeleri yerinde incelediklerini ve teknik ekipten bilgi aldıklarını belirtti.

        Kırşehir Çevre Yolu inşaatı 1. kısım uzunluğunun 10,5 kilometre olduğunu ve bitümlü sıcak karışım standardında yapıldığını aktaran Erkan, ihalesinin ardından geçen ay yer tesliminin yapılarak çalışmalara başlandığını, işin proje bedelinin ise 1 milyar 750 milyon lira olduğunu kaydetti.

        Kesikköprü-Tuzköy Kapadokya Havalimanı yolu inşaatının da 35 kilometre uzunlukta ve bitümlü sıcak karışım standardında olduğunu belirten Erkan, yolun 8 kilometrelik kısmının Kırşehir, 27 kilometrelik kısmının ise Nevşehir sınırları içerisinde yer aldığını, 1 milyar 410 milyon liralık proje bedeli bulunduğunu da ifade etti.

        İki projenin de Kırşehir'e önemli katkı vereceğini vurgulayan Erkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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