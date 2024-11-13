Kırşehir'de çatıdan düşerek yaralanan elektrik ustası 12 gün sonra öldü
Kırşehir'de mandıranın çatısında çalışırken beton zemine düşerek yaralanan 36 yaşındaki elektrik ustası tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Kırşehir'de mandıranın çatısında çalışırken beton zemine düşerek yaralanan 36 yaşındaki elektrik ustası tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir mandıranın çatısında elektrik tadilatı yapan Serkan Taşkıran, dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan Taşkıran, ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
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