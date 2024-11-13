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        Kırşehir'de çatıdan düşerek yaralanan elektrik ustası 12 gün sonra öldü

        Kırşehir'de mandıranın çatısında çalışırken beton zemine düşerek yaralanan 36 yaşındaki elektrik ustası tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:43
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        Kırşehir'de çatıdan düşerek yaralanan elektrik ustası 12 gün sonra öldü
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        Kırşehir'de mandıranın çatısında çalışırken beton zemine düşerek yaralanan 36 yaşındaki elektrik ustası tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir mandıranın çatısında elektrik tadilatı yapan Serkan Taşkıran, dengesini kaybederek zemine düştü.

        Yaralanan Taşkıran, ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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