Kırşehir'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırşehir-Nevşehir kara yolu Mucur ve Hacıbektaş ilçeleri arasında sürücü ve plakası öğrenilemeyen tırın manevra yapması sonucu arkadan gelen 6 otomobil duramayarak çarpıştı.

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