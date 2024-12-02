Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu
Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki engellilerle buluştu.
Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki engellilerle buluştu.
İl Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biliyorum Güvendeyim Projesi" kapsamında farklı şubelerdeki polisler engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 42 engelli ve ailesi canlı müzik eşliğinde eğlendi.
Günün anısına polisler tarafından hazırlanan pasta, engeliler tarafından kesildi.
Polisler, programda engellilere görevleri, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.