Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu

Günün anısına polisler tarafından hazırlanan pasta, engeliler tarafından kesildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 42 engelli ve ailesi canlı müzik eşliğinde eğlendi.

İl Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biliyorum Güvendeyim Projesi" kapsamında farklı şubelerdeki polisler engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

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