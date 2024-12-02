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        Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu

        Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki engellilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:22
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        Kırşehir'de polis ekipleri engellilerle buluştu
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        Kırşehir'de polis ekipleri, kentteki engellilerle buluştu.

        İl Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Biliyorum Güvendeyim Projesi" kapsamında farklı şubelerdeki polisler engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 42 engelli ve ailesi canlı müzik eşliğinde eğlendi.

        Günün anısına polisler tarafından hazırlanan pasta, engeliler tarafından kesildi.

        Polisler, programda engellilere görevleri, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

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