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        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

        Kırşehir'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:35
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        Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
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        Kırşehir'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günde ortalama 15 bin aracın geçtiği Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksını kapsayan güzergahta ve Mucur ilçe girişinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiklerini kontrol etti.

        Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli memurlar, durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücülere, kusurlu ve hatalı lastik ile kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verildi.

        Ekipler, gidiş geliş olmak üzere her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda lastikleri denetlerken, aynı zamanda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların da takometre kontrollerini gerçekleştirdi.

        Kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

        Öte yandan ekipler, kış lastiği denetimi yaptıkları otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.

        Polis memurları, yolculara "Meydana gelen otobüs kazalarında, emniyet kemeri takmayan yolcuların ya araç içinde savrulduğunu ya araçtan dışarı fırladığını ya da araç altında kaldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. Hayatınız bizim için değerli, lütfen emniyet kemerlerimizi takalım." şeklinde uyarılarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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