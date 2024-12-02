Kırşehir'de trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

Kırşehir'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günde ortalama 15 bin aracın geçtiği Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir aksını kapsayan güzergahta ve Mucur ilçe girişinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli memurlar, durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücülere, kusurlu ve hatalı lastik ile kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verildi. Ekipler, gidiş geliş olmak üzere her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda lastikleri denetlerken, aynı zamanda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların da takometre kontrollerini gerçekleştirdi.