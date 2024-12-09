Kırşehir'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejiminin çöküşünü kutladı.
Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, çeşitli marşlar seslendirdi.
Etkinlikte tekbir getiren bazı Suriyeliler ise yanlarında getirdikleri lokumları katılımcılara ikram etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.