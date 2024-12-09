Kırşehir'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Etkinlikte tekbir getiren bazı Suriyeliler ise yanlarında getirdikleri lokumları katılımcılara ikram etti.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

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