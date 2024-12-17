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        Kırşehir'de 119 şişe sahte içki ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 119 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:11
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        Kırşehir'de 119 şişe sahte içki ele geçirildi
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        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 119 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde H.G. ve İ.U'nun merdiven altı olarak tabir edilen imalathanede sahte içki üreterek yılbaşı öncesinde piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 119 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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