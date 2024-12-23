Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı

Jandarma ekiplerince Kırşehir-Aksaray Otoyol Gişelerinde cayrokopterle denetim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sorumluluk alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olaylarının en aza indirilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

Hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim yapılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, helikopter veya cayrocopter ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla jandarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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