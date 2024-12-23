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        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:25
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
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        Kırşehir'de jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde farklı noktalarda cayrokopterle denetim yapıldığı belirtildi.

        Hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim yapılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, helikopter veya cayrocopter ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla jandarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

        Jandarma ekiplerince Kırşehir-Aksaray Otoyol Gişelerinde cayrokopterle denetim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sorumluluk alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olaylarının en aza indirilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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