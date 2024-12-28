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        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanı Seher Ünsal, göreve yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:48
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanı Seher Ünsal, göreve yeniden seçildi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki kongrede faaliyet raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunup ibra edildi.

        Tek listeyle yapılan seçimde İl Başkanı Seher Ünsal, yeniden göreve seçildi.

        Birlik beraberlik içinde çalıştıklarını ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Ünsal, yeni kadrolar ve yönetimleri ile durmadan yorulmadan Kırşehir için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

        Kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Kırşehir'e spordan sağlığa, eğitimden kültüre bir dizi yatırım ve proje kazandırdıklarını, yenileri için de çalıştıklarını aktardı.

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