AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanı Seher Ünsal, göreve yeniden seçildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki kongrede faaliyet raporu, bilanço, gelir ve gider hesapları okunup ibra edildi.

Tek listeyle yapılan seçimde İl Başkanı Seher Ünsal, yeniden göreve seçildi.

Birlik beraberlik içinde çalıştıklarını ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Ünsal, yeni kadrolar ve yönetimleri ile durmadan yorulmadan Kırşehir için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.