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        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, Mehmetçik'e mektup yazarak bere ve atkı gönderdi

        Kırşehir'de, ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar ile hazırladıkları atkı ve bereler, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:06
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        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, Mehmetçik'e mektup yazarak bere ve atkı gönderdi
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        Kırşehir'de, ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar ile hazırladıkları atkı ve bereler, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'e gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Mehmetçik için mektup yazarak resim çizdi.

        Öğrenciler, hazırladıkları atkı ve berelerle mektupları İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevlilere teslim etti.

        Burada mektuplarını okuyan öğrenciler, ezberledikleri bazı şiirleri de asker ağabeylerine seslendirdi.

        Türk bayraklarıyla hediye paketi yapılan mektuplar ve ürünler, Suriye'de görev yapan güvenlik güçlerine gönderildi.

        Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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