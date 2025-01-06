GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüsle 38 NP 337 ve 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.