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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:54
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüsle 38 NP 337 ve 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada, 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan kaza yerinde yoğun sis ve gizli buzlanmanın etkili olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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