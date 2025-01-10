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        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, Kırşehir'de konuştu:

        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "Büyük şehirlerde kümelenmek yerine tüm Türkiye sathına yayılmamız gerekiyor. Artık tarım, kazma kürekle yapılan bir faaliyet olmaktan çıktı. Tarımda her türlü teknoloji kullanılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:33
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        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, Kırşehir'de konuştu:
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        Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "Büyük şehirlerde kümelenmek yerine tüm Türkiye sathına yayılmamız gerekiyor. Artık tarım, kazma kürekle yapılan bir faaliyet olmaktan çıktı. Tarımda her türlü teknoloji kullanılıyor." dedi.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) düzenlenen "Türkiye'de Zirai Öğretimin Başlamasının 179. Yıl Dönümü Programı"na katılan Kirişci, gerek Kovid-19 gerekse Ukrayna-Rusya savaşında tarım ve üretimin varlığının daha fazla öne çıktığını söyledi.

        Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde açılan koridorun adının Tahıl Koridoru olmasının, tahılın vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olmasından kaynaklandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" sözünü hatırlatan Kirişci, şunları kaydetti:

        "Suriye meselesinde, 911 kilometre sınırın öbür tarafındaki kardeşlerimiz, bizim kapımıza dayandığında, o gün Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben kapıları kapatıyorum, buradan geçişe izin vermeyeceğim, burada ensar, muhacir ben buna bakmıyorum' deseydi, bugün Şam'ın yeniden fethi ile normalleşmeye başlayan Suriye'de (Beşşar) Esed'in zulmünden kurtulanlar, hayatta kalanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini ne olarak görürdü, herhalde en büyük düşman olarak görürdü ama bugün en büyük dost ülke, kendi bayraklarıyla beraber bayrağını salladıkları ikinci ülke Türkiye oldu. İşte 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' derken biz kendi ülkemizdeki üretimle ilgilenmeyeceğiz. 'Venezuela, Somali, Sudan, Senegal'de bizim ne işimiz var? 'diyemeyiz çünkü mazlum ve mağdur coğrafyaların bize ihtiyacı olan tüm dünyanın bu ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak olan bizler olmalıyız."

        Mutlak suretle kırsala dönülmesi gerektiğini vurgulayan Kirişci, "Büyük şehirlerde kümelenmek yerine tüm Türkiye sathına yayılmamız gerekiyor. Artık tarım, kazma kürekle yapılan bir faaliyet olmaktan çıktı. Tarımda her türlü teknoloji kullanılıyor. Belki de dronu savunma sanayisinden sonra en fazla kullananlardan birisinin tarım sektörü olduğunu belirtmek isterim." dedi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de tarımın bir ülkenin sadece ekonomik değil, sosyal ve stratejik kalkınmasının anahtarı olduğunu, tarımsal eğitimin güçlendirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi, bilimsel tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının ülkenin istikrarı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise insanlık ve tarım tarihinin birlikte ilerlediğini, tarih boyunca da tüm devletlerin stratejik bir alan olan tarımda kendine yetmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından, müzik dinletisi ve belge takdimleri gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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